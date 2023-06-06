Жители Ураганы расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить, которые им дает власть, сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.





Он заявил, что ему грустно видеть, что украинцам продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить, в то время, как своими атаками украинские солдаты могут только разведать слабые места армии России. К этому, как отметил эксперт, Москва уже готова.

Время работает на РФ, а не на Украину, указал Дэвис.

Ранее подполковник заявил, что Соединенным Штатам необходимо сосредоточиться на том, чтобы действия на Украине служили американским интересам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

