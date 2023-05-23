В США раскрыли основные цели на Украине

Он назвал три цели: предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на партнеров в Европе, а также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Вашингтон или Североатлантический альянс предоставить Украине гарантии безопасности.

По мнению офицера, поставки оружия Киеву бессмысленны и не отвечают национальным интересам США. Дэвис считает, что американские истребители F-16 не смогут кардинально поменять ситуацию на Украине.

Ранее Госдеп назвал поставки F-16 Украине приоритетом для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

