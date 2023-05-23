В США раскрыли основные цели на Украине
Соединенным Штатам необходимо сосредоточиться на том, чтобы действия на Украине служили американским интересам, сообщил Responsible Statecraft подполковник армии США Дэниел Дэвис.
Он назвал три цели: предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на партнеров в Европе, а также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Вашингтон или Североатлантический альянс предоставить Украине гарантии безопасности.
По мнению офицера, поставки оружия Киеву бессмысленны и не отвечают национальным интересам США. Дэвис считает, что американские истребители F-16 не смогут кардинально поменять ситуацию на Украине.
Ранее Госдеп назвал поставки F-16 Украине приоритетом для США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru