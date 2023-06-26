В США предупредили о масштабной контратаке ВС РФ после разгрома ВСУ

Эксперт отметил, что Россия сформировала значительное количество резервных подразделений. Их берегут для контратаки после разгрома наступающих частей ВСУ, убежден экс-разведчик.

«Необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар», - объяснил Риттер суть оборонительной доктрины российской армии.

В интервью телеканалу Fox News министр обороны Украины Алексей Резников заявил о завышенных ожиданиях от контрнаступления ВСУ. По его словам, войска еще не нанесли главный удар, передает «Радиоточка НСН».

