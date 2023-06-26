В США предупредили о масштабной контратаке ВС РФ после разгрома ВСУ
Российские войска перейдут в масштабное контрнаступление после провала украинской армии. Такое мнение в интервью журналисту Ричарду Медхарсту высказал отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Эксперт отметил, что Россия сформировала значительное количество резервных подразделений. Их берегут для контратаки после разгрома наступающих частей ВСУ, убежден экс-разведчик.
«Необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар», - объяснил Риттер суть оборонительной доктрины российской армии.
В интервью телеканалу Fox News министр обороны Украины Алексей Резников заявил о завышенных ожиданиях от контрнаступления ВСУ. По его словам, войска еще не нанесли главный удар, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден заявил о непричастности США к мятежу ЧВК «Вагнер»
- На северо-востоке Москвы после массовой драки задержаны 24 мигранта
- Глава МИД Украины Кулеба объяснил медленное контрнаступление ВСУ
- В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории зоопарка
- Глава Российского союза молодежи объявил, что досрочно покинет должность
- Росавиация временно приостановила работу аэропорта в Минеральных Водах
- Reuters: США объявят о новом пакете военной помощи Украине
- В Армении разрешили служить женщинам
- Касаткина одержала победу на старте турнира WTA-500 в Истбурне
- В США предупредили о масштабной контратаке ВС РФ после разгрома ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru