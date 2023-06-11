В США оценили перспективы контрнаступления ВСУ

Высокопоставленные американские чиновники выразили оптимизм относительно перспектив контрнаступления украинской армии. Об этом пишет The New York Times (NYT).

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“В целом они положительно оценивают перспективы контрнаступления Украины», - говорится в публикации.

Для властей США большие потери ВСУ оказались ожидаемыми, отметило издание. Первые атаки нужны для выявления слабых мест в обороне российской армии, после чего Киев бросит в бой основные силы, пишет NYT.

Южная группировка российских войск успешно отразила атаки двух украинских штурмовых групп на соледаро-артемовском направлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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