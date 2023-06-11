В США оценили перспективы контрнаступления ВСУ
Высокопоставленные американские чиновники выразили оптимизм относительно перспектив контрнаступления украинской армии. Об этом пишет The New York Times (NYT).
“В целом они положительно оценивают перспективы контрнаступления Украины», - говорится в публикации.
Для властей США большие потери ВСУ оказались ожидаемыми, отметило издание. Первые атаки нужны для выявления слабых мест в обороне российской армии, после чего Киев бросит в бой основные силы, пишет NYT.
Южная группировка российских войск успешно отразила атаки двух украинских штурмовых групп на соледаро-артемовском направлении, передает «Радиоточка НСН».
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