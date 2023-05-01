В США оценили действия Украины в Донбассе как терроризм и геноцид

Действия Киева на территории Донбасса с 2014 года — непрерывные терроризм и геноцид, сообщил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Путин назвал удары по инфраструктуре Украины ответом на геноцид

Так он прокомментировал удары украинских вооруженных сил по населенным пунктам. Моррис указал, что конфликт вокруг Украины начался, когда артиллерия Украины в 2014 году нанесла удар по мирным жителям Донбасса.

Журналист отметил, что накануне украинские военные ударили по Донецку и Запорожской области, целясь на жилые территории. В результате погибли мирные люди.

Ранее стало известно о четырех погибших при обстреле брянского поселка Суземка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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