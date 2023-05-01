В США оценили действия Украины в Донбассе как терроризм и геноцид
Действия Киева на территории Донбасса с 2014 года — непрерывные терроризм и геноцид, сообщил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
Так он прокомментировал удары украинских вооруженных сил по населенным пунктам. Моррис указал, что конфликт вокруг Украины начался, когда артиллерия Украины в 2014 году нанесла удар по мирным жителям Донбасса.
Журналист отметил, что накануне украинские военные ударили по Донецку и Запорожской области, целясь на жилые территории. В результате погибли мирные люди.
Ранее стало известно о четырех погибших при обстреле брянского поселка Суземка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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