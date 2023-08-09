По его словам, во время своей поездки в бывшую советскую республику, которая состоялась за три месяца до начала специальной военной операции, он виделся с президентом Владимиром Зеленским. Как указал парламентарий, украинское руководство уже тогда воевало. «Они не могут выиграть», — отметил Табервилль.

Кроме того, он выступил против оказания финансовой помощи Киеву со стороны США, подчеркнув, что американское руководство не осознает сути конфликта.

Российские военные начали новую неделю с наступления на Купянском направлении. На этом фоне риторика западных СМИ о перспективах хваленого наступления Украины теряет бодрость не по дням, а по часам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

