В США назвали власти Украины командой школьников без шанса на победу
Власти Украины напоминают «команду младших школьников», вступивших в игру против «команды колледжа», сообщил Fox News американский сенатор-республиканец Томми Табервилль.
По его словам, во время своей поездки в бывшую советскую республику, которая состоялась за три месяца до начала специальной военной операции, он виделся с президентом Владимиром Зеленским. Как указал парламентарий, украинское руководство уже тогда воевало. «Они не могут выиграть», — отметил Табервилль.
Кроме того, он выступил против оказания финансовой помощи Киеву со стороны США, подчеркнув, что американское руководство не осознает сути конфликта.
Российские военные начали новую неделю с наступления на Купянском направлении. На этом фоне риторика западных СМИ о перспективах хваленого наступления Украины теряет бодрость не по дням, а по часам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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