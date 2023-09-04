В Совфеде заявили, что Россию не устроит замораживание конфликта на Украине
Россию категорически не устроит замораживание конфликта с Украиной, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что цели спецоперации России остаются неизменными. По его словам, это должен понимать и турецкий лидер Эрдоган, который накануне встречи с Владимиром Путиным заявил, что попытается нормализовать отношения между Москвой и Киевом.
Ожидается, что встреча лидеров России и Турции начнется 4 сентября в 13:00 по московскому времени. Путин и Эрдоган встретятся в Сочи, это будет их первая личная встреча спустя почти год. В ходе переговоров стороны обсудят украинский конфликт, зерновую сделку и прочие темы.
Газета Milliyet пишет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразит готовность стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что турецкий политик укажет на важность установления мира и стабильности в регионе, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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