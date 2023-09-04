В Совфеде заявили, что Россию не устроит замораживание конфликта на Украине

Ожидается, что встреча лидеров России и Турции начнется 4 сентября в 13:00 по московскому времени. Путин и Эрдоган встретятся в Сочи, это будет их первая личная встреча спустя почти год. В ходе переговоров стороны обсудят украинский конфликт, зерновую сделку и прочие темы.

Газета Milliyet пишет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразит готовность стать посредником по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что турецкий политик укажет на важность установления мира и стабильности в регионе, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

