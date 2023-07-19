В СНБО Украины пожаловались на нехватку систем ПВО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что вооруженные силы страны не могут сбить все российские ракеты.
«Не хватает определенных средств поражения для противовоздушной обороны», - объяснил он.
Российские войска в ночь на 19 июля нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, складам боеприпасов и топливной инфраструктуре в районе Одессы. Было использовано высокоточное оружие морского и воздушного базирования.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинская армия не может отражать удары ВС РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru