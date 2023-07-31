В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал примерно в 12:50 по московскому времени. Также воздушная тревога была объявлена на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Шойгу рассказал о потерях ВСУ за июль

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. Он также отметил, что в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам. По его словам, Киев сосредоточился на террористических атаках на гражданскую инфраструктуру из-за неудач в рамках контрнаступления.

Ранее в сети появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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