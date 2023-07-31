В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал примерно в 12:50 по московскому времени. Также воздушная тревога была объявлена на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. Он также отметил, что в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам. По его словам, Киев сосредоточился на террористических атаках на гражданскую инфраструктуру из-за неудач в рамках контрнаступления.
Ранее в сети появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВС РФ дойдут до Днепра после краха наступления ВСУ
- Шойгу: Более 1,5 тысячи участников СВО зачислены в 2023 году в военные вузы
- В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
- Шойгу: Российская армия увеличила интенсивность ударов по объектам ВСУ
- Шойгу: За июль украинская армия потеряла 20 824 человека
- Шойгу: Приняты меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря
- Шойгу: ВС РФ освободили от ВСУ Ковалевку и Сергеевку
- Кремль намерен следить за переговорами Украины и США о гарантиях безопасности
- Мятежники в Нигере: И. о. премьера разрешил Франции наносить удары по стране
- Песков: Телефонный разговор Путина и Эрдогана планируется на 2 августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru