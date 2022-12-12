В Северодонецкой агломерации нашли останки около 2 тысяч мирных жителей
Силовики и эксперты за несколько месяцев нашли останки около двух тысяч мирных жителей в Северодонецкой агломерации. Об этом сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока.
«С начала августа 22 года полевой командой совместно с МВД, бюро судебно-медицинских экспертиз, МГБ были подняты останки», - приводит ее слова РИА Новости.
Сорока отметила, что, в частности, в городе Рубежное было поднято 318 останков, в Северодонецке – 149. В Кременной, по ее словам, были подняты останки 31 подопечного дома престарелых и инвалидов, который «был сожжен украинской армией».
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что число погибших из-за обстрела Алчевска со стороны ВСУ возросло до девяти, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru