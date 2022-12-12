В Северодонецкой агломерации нашли останки около 2 тысяч мирных жителей

Силовики и эксперты за несколько месяцев нашли останки около двух тысяч мирных жителей в Северодонецкой агломерации. Об этом сообщила советник главы ЛНР Анна Сорока.

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«С начала августа 22 года полевой командой совместно с МВД, бюро судебно-медицинских экспертиз, МГБ были подняты останки», - приводит ее слова РИА Новости.

Сорока отметила, что, в частности, в городе Рубежное было поднято 318 останков, в Северодонецке – 149. В Кременной, по ее словам, были подняты останки 31 подопечного дома престарелых и инвалидов, который «был сожжен украинской армией».

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что число погибших из-за обстрела Алчевска со стороны ВСУ возросло до девяти, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУЛНР
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