В СБУ создали рабочую группу по внедрению стандартов НАТО
Служба безопасности Украины (СБУ) перейдет на стандарты НАТО, сообщил глава ведомства Василий Малюк. Его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что в рамках реформ уже создана рабочая группа.
«Сейчас проходят необходимые законодательные изменения», - заявил Малюк.
Он напомнил, что ранее депутаты Рады поддержали законопроект о противодействии терриризму, согласно которому у спецслужб появится больше «рычагов» влияния. Глава СБУ добавил, что ведомство создает новую и современную модель госбезопасности в нынешних условиях.
Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН рассказал о способах борьбы с беспилотниками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru