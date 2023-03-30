В СБУ создали рабочую группу по внедрению стандартов НАТО

Отмечается, что в рамках реформ уже создана рабочая группа.

«Сейчас проходят необходимые законодательные изменения», - заявил Малюк.

Он напомнил, что ранее депутаты Рады поддержали законопроект о противодействии терриризму, согласно которому у спецслужб появится больше «рычагов» влияния. Глава СБУ добавил, что ведомство создает новую и современную модель госбезопасности в нынешних условиях.

Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН рассказал о способах борьбы с беспилотниками.