В «Росэнергоатоме» заявления Зеленского назвали признаками подготовки теракта на ЗАЭС

«Вся эта дешевая постановка указывает на то, что на самом деле готовятся они к чему-то достаточно страшному», — сказал он. Украина, чтобы добиться искусственного радиационного заражения в зоне АЭС, может применить «грязную бомбу», или ударить по помещениям с радиоактивными материалами на станции, отметил советник.

МАГАТЭ обеспокоено контрнаступлением Украины в районе Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

