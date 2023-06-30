В «Росэнергоатоме» заявления Зеленского назвали признаками подготовки теракта на ЗАЭС
Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о подготовке Москвой теракта на Запорожской АЭС могут указывать на то, что Киев хочет ударить по станции для втягивания в конфликт Североатлантический альянс, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление в эфире телеканала «Соловьев Live» советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа.
«Вся эта дешевая постановка указывает на то, что на самом деле готовятся они к чему-то достаточно страшному», — сказал он. Украина, чтобы добиться искусственного радиационного заражения в зоне АЭС, может применить «грязную бомбу», или ударить по помещениям с радиоактивными материалами на станции, отметил советник.
МАГАТЭ обеспокоено контрнаступлением Украины в районе Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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