В Раду внесли законопроект о наказаниях за оскорбление украинских солдат
Представитель Владимира Зеленского в Верховной раде Федор Вениславский предложил наказывать законодательно за оскорбление украинских солдат, пишет Telegram-канал «Политика страны».
Законопроект подразумевает наказание штрафом в размере от 3400 до 5100 гривен, общественными работами или арестом.
Он призвал сограждан относиться с уважением к военным, «проявлять благодарность, уважение и заботиться о всех их жизненных проблемах».
Ранее днем врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий заявил, что ВСУ потеряли в районе села Работино в ходе «мясных штурмов» около 10 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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