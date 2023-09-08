В Раду внесли законопроект о наказаниях за оскорбление украинских солдат

Законопроект подразумевает наказание штрафом в размере от 3400 до 5100 гривен, общественными работами или арестом.

Он призвал сограждан относиться с уважением к военным, «проявлять благодарность, уважение и заботиться о всех их жизненных проблемах».

Ранее днем врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий заявил, что ВСУ потеряли в районе села Работино в ходе «мясных штурмов» около 10 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

