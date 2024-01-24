В Раду внесли доработанный проект о мобилизации

Министерство обороны Украины внесло в Раду новую версию законопроекта о мобилизации, сообщают местные СМИ.

Жителям запада Украины предлагают строить фортификации вместо мобилизации

Таким образом, Верховной раде предстоит рассмотреть обновленную версию закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы».

Ранее в Раде также заявили, что Киев готовит формирование правительства «национального единства». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Верховная РадаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры