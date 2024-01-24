В Раду внесли доработанный проект о мобилизации
24 января 202417:23
Министерство обороны Украины внесло в Раду новую версию законопроекта о мобилизации, сообщают местные СМИ.
Таким образом, Верховной раде предстоит рассмотреть обновленную версию закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы».
Ранее в Раде также заявили, что Киев готовит формирование правительства «национального единства». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru