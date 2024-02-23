По его словам, в случае войны США с Ираном украинцы будут находиться «в окопах вблизи Тегерана». Гоначаренко считает, что не многие страны на это готовы.

«В Северной Корее или рядом с Пекином - без разницы», - сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что украинские власти обслуживают интересы третьих стран. Глава государства обратил внимание, что Запад использует Киев как таран и полигон, передает «Радиоточка НСН».

