В Раде заявили о готовности ВСУ воевать с Китаем и Ираном
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы воевать на стороне США с Китаем, Ираном или КНДР. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, в случае войны США с Ираном украинцы будут находиться «в окопах вблизи Тегерана». Гоначаренко считает, что не многие страны на это готовы.
«В Северной Корее или рядом с Пекином - без разницы», - сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что украинские власти обслуживают интересы третьих стран. Глава государства обратил внимание, что Запад использует Киев как таран и полигон, передает «Радиоточка НСН».
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