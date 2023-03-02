В Раде заявили, что ВСУ рано или поздно оставят Артемовск

Ситуация в Артемовске (Бахмуте) критическая, ВСУ рано или поздно придется оставить город. Такое мнение выразил член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью изданию «Новое время».

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Он отметил, что, когда город охвачен с двух сторон, отстаивать его любой ценой не имеет смысла. По словам Рахманина, главная проблема – это фактическое перерезание всех доступных путей поставок.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с НСН отмечал, что Россия скоро возьмет Артемовск, поскольку Украина от безысходности уже бросает на его защиту детей.

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ФОТО: РИА Новости
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