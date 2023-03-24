В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал почти в одно время – около 8:55 мск. Дополнительной информации не приводится.
Ранее, 24 марта, сообщалось, что взрывы прогремели в Днепропетровской и Сумской областях Украины. По данным украинского «24 канала», хлопки произошли во время тревоги. При этом воздушная тревога также объявлялась в ночь на пятницу в Киеве и некоторых регионах на севере и востоке Украины, сообщает НСН.
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