В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 3,6 тысячи домов

Так, в своем Telegram-канале он отметил, что по данным на утро 9 июня затоплено 3624 дома. Прокудин подчеркнул, что эвакуировали 2352 человека.

Ранее, 7 июня, гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в интервью НСН сообщил, что Каховское водохранилище продолжит затапливать города три-пять дней, наполняя Днепр токсичными отходами. По его словам, наводнение может разрушить все, что было в русле реки, размывая кладбища, выгребные ямы и свалки опасных отходов, сообщает «Радиоточка НСН».

