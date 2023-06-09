В подконтрольной Киеву части Херсонской области затопило более 3,6 тысячи домов
Свыше 3,6 тысячи домов затопило в 32 населенных пунктах подконтрольной Украине части Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Так, в своем Telegram-канале он отметил, что по данным на утро 9 июня затоплено 3624 дома. Прокудин подчеркнул, что эвакуировали 2352 человека.
Ранее, 7 июня, гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в интервью НСН сообщил, что Каховское водохранилище продолжит затапливать города три-пять дней, наполняя Днепр токсичными отходами. По его словам, наводнение может разрушить все, что было в русле реки, размывая кладбища, выгребные ямы и свалки опасных отходов, сообщает «Радиоточка НСН».
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