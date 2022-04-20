В Пентагоне заявили о поставках самолетов Украине из других стран
Украина с начала специальной военной операции России получила от других стран самолеты и комплектующие. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, [Вооруженные силы] Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов», — цитирует Кирби РИА Новости.
Представитель Пентагона не уточнил, какие именно страны поставляли украинским силовикам указанное вооружение, однако отметил, что речь идет о самолетах российского производства, пишет РИА ФАН.
При этом США не стали поставлять Киеву воздушные суда целиком, стремясь избежать риска стать одной из сторон конфликта, отмечает телеканал «360».
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