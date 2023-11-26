В партии «Слуга народа» призвали Залужного уйти в отставку

Парламентарий обратила внимание, что Залужный до сих пор не представил план на следующий год. Депутат раскритиковала предложение командования набирать в армию как можно больше людей без изменения стратегии и системы управления ВСУ.

«Такое руководство должно уйти», - написала Безуглая на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Ранее Залужный назвал ситуацию на фронте для Украины «затруднительной, но контролируемой», сообщает «Радиоточка НСН».

