В партии «Слуга народа» призвали Залужного уйти в отставку
Депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный должен уйти в отставку.
Парламентарий обратила внимание, что Залужный до сих пор не представил план на следующий год. Депутат раскритиковала предложение командования набирать в армию как можно больше людей без изменения стратегии и системы управления ВСУ.
«Такое руководство должно уйти», - написала Безуглая на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
Ранее Залужный назвал ситуацию на фронте для Украины «затруднительной, но контролируемой», сообщает «Радиоточка НСН».
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