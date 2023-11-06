В офисе Зеленского заявили, что оружие с Украины не утекает за ее пределы
Оружие с Украины не могло оказаться за пределами страны, Киев контролирует ситуацию. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью Politico.
Чиновник отверг сообщения о появлении вооружения, предназначавшегося для Киева, в секторе Газа, пишет RT.
«Украина полностью контролирует ситуацию. Я думаю, это очередной российский фейк», — указал чиновник.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев продает оружие на Ближний Восток. Кроме того, член конгресса США Марджори Тейлор Грин предполагала, что палестинцы могут использовать в боевых действиях против Израиля вооружение, поступившее в том числе с Украины, напоминает Ura.ru.
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