В офисе Зеленского призвали США поставить авиаракеты большой дальности
11 мая 202322:03
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «принципиальным вопросом» поставки западных авиационных ракет большой дальности. Об этом чиновник заявил в эфире телемарафона, пишет РИА Новости.
Подоляк выразил надежду, что США предоставят Украине дальнобойные авиационные ракеты. По его словам, такие вооружения являются «ключевым инструментом» боеспособности ВСУ.
Власти США потратили на военную помощь Украине свыше $37 миллиардов, сообщили СМИ со ссылкой на данные американского военного ведомства, передает «Радиоточка НСН».
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru