В офисе Зеленского призвали США поставить авиаракеты большой дальности

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «принципиальным вопросом» поставки западных авиационных ракет большой дальности. Об этом чиновник заявил в эфире телемарафона, пишет РИА Новости.

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Подоляк выразил надежду, что США предоставят Украине дальнобойные авиационные ракеты. По его словам, такие вооружения являются «ключевым инструментом» боеспособности ВСУ.

Власти США потратили на военную помощь Украине свыше $37 миллиардов, сообщили СМИ со ссылкой на данные американского военного ведомства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АвиацияОружиеВладимир ЗеленскийУкраина

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