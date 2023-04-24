В офисе Зеленского опровергли планы ударить по Москве 24 февраля

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг планы Киева нанести удар по Москве в феврале 2023 года, передают СМИ.

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Подоляк заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности и подрывают имидж Украины на Западе. По его мнению, после таких публикаций страны НАТО могут отказать Киеву в поставках оружия.

Представитель офиса Владимира Зеленского полагает, что удары по российским городам не принесут Украине пользы и не изменят ход боевых действий.

О планах Киева нанести удар по российским городам сообщила газета Washington Post со ссылкой на опубликованные в Сети секретные файлы Пентагона. По данным журналистов, в качестве цели рассматривались Москва и Новороссийск, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВладимир ЗеленскийУкраина

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