В офисе Зеленского опровергли планы ударить по Москве 24 февраля
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг планы Киева нанести удар по Москве в феврале 2023 года, передают СМИ.
Подоляк заявил, что подобные сообщения не соответствуют действительности и подрывают имидж Украины на Западе. По его мнению, после таких публикаций страны НАТО могут отказать Киеву в поставках оружия.
Представитель офиса Владимира Зеленского полагает, что удары по российским городам не принесут Украине пользы и не изменят ход боевых действий.
О планах Киева нанести удар по российским городам сообщила газета Washington Post со ссылкой на опубликованные в Сети секретные файлы Пентагона. По данным журналистов, в качестве цели рассматривались Москва и Новороссийск, сообщает «Радиоточка НСН».
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