В офисе Зеленского обвинили Запад в утрате Украиной ядерного оружия
США и ряд других стран Запада вынудили Украину отказаться от ядерного оружия, написал советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).
По его словам, Запад требовал от Украины стать безъядерным государством. США и их союзники считали, что таким образом удастся обеспечить стабильность и безопасность в регионе, написал Подоляк.
Представитель офиса президента считает, что отказ от ядерного оружия привел к конфликту с Россией. Единственным способом обеспечить безопасность Украины он назвал вступление в НАТО.
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что Москве нет необходимости наносить ядерный удар по Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Еврокомиссия запретит поставки украинского зерна в Румынию
- Страны ЕС не договорились о закупках боеприпасов для Украины
- В Минобороны сообщили о смене командующего российскими миротворцами в Карабахе
- Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции
- WSJ: британский регулятор заблокировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
- Россотрудничество: поджог здания Российского центра науки и культуры в Никосии является терактом
- В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
- В офисе Зеленского обвинили Запад в утрате Украиной ядерного оружия
- Рогов сообщил о переброске украинских войск в Запорожскую область
- Депутата Ступина исключили из фракции КПРФ в Мосгордуме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru