В офисе Зеленского обвинили Запад в утрате Украиной ядерного оружия

По его словам, Запад требовал от Украины стать безъядерным государством. США и их союзники считали, что таким образом удастся обеспечить стабильность и безопасность в регионе, написал Подоляк.

Представитель офиса президента считает, что отказ от ядерного оружия привел к конфликту с Россией. Единственным способом обеспечить безопасность Украины он назвал вступление в НАТО.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что Москве нет необходимости наносить ядерный удар по Украине, передает «Радиоточка НСН».

