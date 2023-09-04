В Одесской области заявили о повреждении аграрных и промышленных предприятий
Повреждения ряда объектов зафиксированы в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.
«В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий», — указал чиновник.
Также сообщается о возгорании гражданских объектов, пожары ликвидировали к утру понедельника, пишет «Свободная пресса».
В ночь на 4 сентября в Одесской области и ряде других украинских регионов была объявлена воздушная тревога, напоминает RT. Местные СМИ сообщали о взрывах в Измаиле.
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