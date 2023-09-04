В Одесской области заявили о повреждении аграрных и промышленных предприятий

Повреждения ряда объектов зафиксированы в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

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«В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий», — указал чиновник.

Также сообщается о возгорании гражданских объектов, пожары ликвидировали к утру понедельника, пишет «Свободная пресса».

В ночь на 4 сентября в Одесской области и ряде других украинских регионов была объявлена воздушная тревога, напоминает RT. Местные СМИ сообщали о взрывах в Измаиле.

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Фото: telegram.org
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