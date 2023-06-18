В Одесской области запретили купание и рыбалку после обнаружения возбудителя холеры

Власти Одесской области запретили купание в море и рыбалку, сообщается на официальном сайте мэрии.

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Также необходимо воздержаться от потребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения. Это связано с тем, что за последнюю неделю в воде были выявлены возбудители сальмонеллы, рота-астравирусов, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов людей и животных.

Ранее власти опровергли слухи об эпидемии холеры в Одесской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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