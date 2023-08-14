В Одессе прогремели взрывы

В Одессе слышны взрывы, сообщает «Клименко тайм».

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При этом подробности издание не приводит. Позже стало известно о еще одной серии взрывов в городе.

Спустя некоторое время в городе произошли взрывы в третий раз.

Как стало известно ранее, Украина может потерять Харьков и Одессу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраинаОдесса

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