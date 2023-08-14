В Одессе прогремели взрывы
14 августа 202304:01
В Одессе слышны взрывы, сообщает «Клименко тайм».
При этом подробности издание не приводит. Позже стало известно о еще одной серии взрывов в городе.
Спустя некоторое время в городе произошли взрывы в третий раз.
Как стало известно ранее, Украина может потерять Харьков и Одессу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru