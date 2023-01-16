В Одессе 16 января будет работать треть электротранспорта

16 января в Одессе на городской маршрут выйдет лишь треть электротранспорта, сообщает городской совет в Telegram.

В Киеве пожаловались на критическую нехватку электроэнергии

«Завтра на маршруты выйдет 30% движимого состава городского электротранспорта», — следует из сообщения. Ранее в одесском горсовете заявили о приостановке работы электротранспорта из-за новых лимитов на потребление электроэнергии.

В украинской энергетической системе после последних ударов наблюдается огромный дефицит генерации. Ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:УкраинаОбщественный ТранспортОдесса
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры