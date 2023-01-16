В Одессе 16 января будет работать треть электротранспорта
16 января в Одессе на городской маршрут выйдет лишь треть электротранспорта, сообщает городской совет в Telegram.
«Завтра на маршруты выйдет 30% движимого состава городского электротранспорта», — следует из сообщения. Ранее в одесском горсовете заявили о приостановке работы электротранспорта из-за новых лимитов на потребление электроэнергии.
В украинской энергетической системе после последних ударов наблюдается огромный дефицит генерации. Ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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