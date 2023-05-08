В Николаеве демонтировали памятник князю Потемкину
8 мая 202320:13
В украинском Николаеве демонтировали бюст основателя города князя Григория Потемкина-Таврического, пишут местные СМИ.
Памятник находился на территории яхт-клуба с 2009 года. После демонтажа на месте бюста осталась только табличка с надписью, отмечает издание «Укринформ».
Потемкин-Таврический является одним из создателей Черноморского флота. Он основал Николаев, Херсон, Севастополь и другие города в Причерноморье.
В Одессе 29 марта демонтировали памятник Владимиру Ленину. Монумент находился на улице Костанди, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 118 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 656 / сут.
- В Николаеве демонтировали памятник князю Потемкину
- Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
- Bloomberg: ЕС запретит доступ в порты для судов при нарушении нефтяных санкций
- «Локомотив» разгромил «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ
- Reuters: в НАТО повысили готовность своих сил в районе Черного моря
- Боррель: конфликт на Украине показал разногласия Запада с миром
- Пригожин объяснил, почему Украина не отменит контрнаступление в случае взятия Артемовска
- В Белгородской области ВСУ обстреляли третий населенный пункт за день
- В Оренбурге избрали меру пресечения главам обслуживающих рухнувший аттракцион компаний
- СМИ: ЕС введет санкции для нарушителей рестрикций против России в крайнем случае
8 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru