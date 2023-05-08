В Николаеве демонтировали памятник князю Потемкину

Памятник находился на территории яхт-клуба с 2009 года. После демонтажа на месте бюста осталась только табличка с надписью, отмечает издание «Укринформ».

Потемкин-Таврический является одним из создателей Черноморского флота. Он основал Николаев, Херсон, Севастополь и другие города в Причерноморье.

В Одессе 29 марта демонтировали памятник Владимиру Ленину. Монумент находился на улице Костанди, передает «Радиоточка НСН».

