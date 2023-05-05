В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области, а также в нескольких областях на севере, востоке и юге Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации государства.

В Киеве и трех областях объявлена воздушная тревога

Отмечается, что тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики, частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, 4 мая, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе украинской столицы произошли взрывы и пожар. Точную причину взрывов Кличко не назвал. При этом он не исключил падение обломков беспилотника, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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