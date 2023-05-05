В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Отмечается, что тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкой народной республики, частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее, 4 мая, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе украинской столицы произошли взрывы и пожар. Точную причину взрывов Кличко не назвал. При этом он не исключил падение обломков беспилотника, сообщает «Радиоточка НСН».

