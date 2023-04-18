В НАТО предложили передать Украине еще больше оружия
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал членов блока активизировать поставки вооружений Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.
Столтенберг счел, что уже предоставленных вооружений Киеву не хватает. При этом он признал, что страны НАТО поставили для ВСУ значительное количество боеприпасов и техники.
«Но нам нужно сделать еще больше», - сказал генсек блока.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключил, что контрнаступление ВСУ придется отложить до лета. Причиной он назвал нехватку вооружений и бронетехники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru