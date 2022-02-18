В Минобороны Украины оценили вероятность масштабной эскалации в Донбассе
Вероятность масштабной эскалации в Донбассе невысокая, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом глава военного ведомства заявил входе выступления в Верховной раде.
«Сейчас могут озвучиваться разные данные, разные даты каких-то событий и разные сценарии. Но все эти сценарии украинская армия просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом», — цитирует Резникова РИА Новости.
Однако украинское Минобороны отмечает перемещение российских сил и средств у границы с Украиной. По словам Резникова, у рубежей страны якобы находятся в общей сложности 149 тысяч российских военных.
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