В Минобороны Украины назвали вбросом информацию о готовящейся отставке Залужного

Сообщение о готовящемся увольнении главкома украинской армией Валерия Залужного является вбросом и попыткой расколоть общество, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова.

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По его словам, информацию распространил один из депутатов. Глава военного ведомства посоветовал всем в стране сосредоточиться на вопросах обороны.

Ранее советник офиса президента Украины Сергей Лещенко также опроверг информацию о готовящейся отставке Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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