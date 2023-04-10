В Минобороны назвали количество уничтоженных ВС РФ «Байрактаров»
С начала СВО российская противовоздушная оборона уничтожила более 100 турецких дронов «Байрактар». Об этом журналистам заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Демин.
Военный указал на отсутствие принципиальных различий в борьбе с американскими беспилотниками Reaper и Global Hawk или с турецкими «Байрактарами».
«Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более 100 из поставленных Украине «Байрактаров» за весь период СВО», - заявил генерал-лейтенант.
В конце 2021 года Украина по договоренности с Турцией разместила на своей территории производство «Байрактаров». Широкую известность беспилотник приобрел в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.
В Новой Москве 28 марта обнаружили дрон в цветах украинского флага, сообщает «Радиоточка НСН».
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