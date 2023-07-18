В Минкульте Украины заявили о плане по популяризации английского языка

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко рассказал о плане действий, которые популяризируют английский язык в стране. Его слова приводит ТАСС.

Министр признался, что Украина на сегодняшний день сильно отстает от европейских стран по уровню знания английского в других европейских странах. Он добавил, что ведомство в ближайшее время ознакомит людей с этим планом.

Ранее Зеленский внес в Раду проект, закрепляющий английский в качестве языка международного общения в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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