В Минкульте Украины заявили о плане по популяризации английского языка

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко рассказал о плане действий, которые популяризируют английский язык в стране. Его слова приводит ТАСС.

Министр признался, что Украина на сегодняшний день сильно отстает от европейских стран по уровню знания английского в других европейских странах. Он добавил, что ведомство в ближайшее время ознакомит людей с этим планом.

Ранее Зеленский внес в Раду проект, закрепляющий английский в качестве языка международного общения в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».