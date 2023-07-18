В Минкульте Украины заявили о плане по популяризации английского языка
18 июля 202314:42
Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко рассказал о плане действий, которые популяризируют английский язык в стране. Его слова приводит ТАСС.
Министр признался, что Украина на сегодняшний день сильно отстает от европейских стран по уровню знания английского в других европейских странах. Он добавил, что ведомство в ближайшее время ознакомит людей с этим планом.
Ранее Зеленский внес в Раду проект, закрепляющий английский в качестве языка международного общения в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВКС передали очередную партию истребителей Су-35С
- АТОР: отдых в Турции подорожает на фоне падения лиры
- В аквапарке под Смоленском утонул ребенок
- Глава Минздрава РФ раскритиковал женщин, откладывающих деторождение ради карьеры
- Экс-министр культуры Крыма получила 10 лет колонии за взятку
- Зампред СПЧ Киркора назвала идеи чайлфри дефектом психики
- Главы МИД РФ и Турции обсудили зерновую сделку
- Генерал Сырский назвал единство военного руководства преимуществом Украины
- В Госдуме призвали создать банк ДНК-проб военнослужащих
- В Минкульте Украины заявили о плане по популяризации английского языка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru