В МАГАТЭ заявили, что Украина не работает над созданием «грязной бомбы»

Эксперты МАГАТЭ провели инспекцию трех украинских ядерных объектов и не обнаружили признаков создания «грязной бомбы», сообщает Reuters.

Путин заявил о планах Киева применить «грязную бомбу»

«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах», – следует из отчета организации.

Западные кураторы могут участвовать в создании Украиной «грязной бомбы», заявил ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Российская сторона выразила озабоченность сложившейся «явно опасной» ситуацией, которая может грозить мировой катастрофой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: WikiImages с сайта Pixabay
ТЕГИ:УкраинаМАГАТЭЯдерное Оружие
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