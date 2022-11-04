В МАГАТЭ заявили, что Украина не работает над созданием «грязной бомбы»

«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах», – следует из отчета организации.

Западные кураторы могут участвовать в создании Украиной «грязной бомбы», заявил ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Российская сторона выразила озабоченность сложившейся «явно опасной» ситуацией, которая может грозить мировой катастрофой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

