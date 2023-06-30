В МАГАТЭ не зафиксировали признаков минирования Запорожской АЭС
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировали признаков минирования Запорожской АЭС, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
«Эксперты МАГАТЭ пока не обнаружили никаких видимых признаков мин или других взрывчатых веществ, установленных в настоящее время на Запорожской атомной электростанции», - говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
По его словам, за последнюю неделю эксперты агентства не фиксировали обстрелов или взрывов в районе атомной станции.
Гросси ранее назвал обстановку на ЗАЭС «относительно стабильной». По его словам, российские специалисты приняли меры для удержания воды, предназначенной для охлаждения станции.
Украинские власти рассматривают несколько вариантов провокации на ЗАЭС, считает глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он допустил, что Киев может нанести ракетный удар по станции, устроить теракт или попытаться захватить объект путем форсирования Днепра, передает «Радиоточка НСН».
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