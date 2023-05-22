В ЛНР заявили об активизации украинских войск на Купянском направлении

Украинские силы активизировались на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его данным, с направления населенного пункта Купянск по направлению населенного пункта Сватово идет переброска живой силы и техники ВСУ.

Он отметил, что часть подразделений украинских войск, покинувших Артемовск, распределяют на Купянское и Краснолиманское направление, чтобы усилить «высохшие» подразделения.

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20 мая российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска (Бахмута) спустя 224 дня боев. Накануне российский президент Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих подразделений ВС РФ с освобождением Артемовска.

На этом фоне Украине приходится откладывать контрнаступление. На прошлой неделе это признал и украинский лидер Владимир Зеленский. Военные эксперты отмечают, что Киеву мешает погода, слабая подготовка войск и нехватка вооружения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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