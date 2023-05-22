В ЛНР заявили об активизации украинских войск на Купянском направлении

20 мая российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска (Бахмута) спустя 224 дня боев. Накануне российский президент Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военнослужащих подразделений ВС РФ с освобождением Артемовска.

На этом фоне Украине приходится откладывать контрнаступление. На прошлой неделе это признал и украинский лидер Владимир Зеленский. Военные эксперты отмечают, что Киеву мешает погода, слабая подготовка войск и нехватка вооружения, передает «Радиоточка НСН».

