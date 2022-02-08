В ЛНР заявили о стягивании украинских сил к линии соприкосновения

Киев стягивает силы к линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Разведка ЛНР заявила о подготовке Киевом постановочного теракта

«Нам продолжает поступать информация о стягивании украинских войск и усилении подразделений в зоне так называемой операции объединенных сил», — цитирует представителя оборонного ведомства РИА Новости.

Ранее в ЛНР сообщили о грядущем прибытии в Донбасс более 100 британских спецназовцев, напоминает RT. По данным разведки, иностранные военные будут проводить в регионе разведывательно-диверсионные действия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраинаВСУЛНР
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