В ЛНР заявили о стягивании украинских сил к линии соприкосновения
Киев стягивает силы к линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
«Нам продолжает поступать информация о стягивании украинских войск и усилении подразделений в зоне так называемой операции объединенных сил», — цитирует представителя оборонного ведомства РИА Новости.
Ранее в ЛНР сообщили о грядущем прибытии в Донбасс более 100 британских спецназовцев, напоминает RT. По данным разведки, иностранные военные будут проводить в регионе разведывательно-диверсионные действия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru