В ЛНР заявили о скрытом наращивании группировки ВСУ под Купянском

Подразделения Вооруженных сил Украины скрыто наращивают группировку под Купянском Харьковской области. Такое заявление сделал военный эксперт из Луганской народной республики полковник Виталий Киселев, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что ВСУ наращивают группировку для того, чтобы нанести удар по территории ЛНР на сватовско-кременском направлении. По словам Киселева, войска Украины, вероятнее всего, хотят окружить российских военных в лесных массивах, чтобы развить наступление со стороны Купянска.

Ранее председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что России выгодна любая отсрочка наступления ВСУ. По его словам, пока идет затишье, российские войска «потрепают» оставшиеся силы Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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