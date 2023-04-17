В ЛНР заявили о скрытом наращивании группировки ВСУ под Купянском

Он отметил, что ВСУ наращивают группировку для того, чтобы нанести удар по территории ЛНР на сватовско-кременском направлении. По словам Киселева, войска Украины, вероятнее всего, хотят окружить российских военных в лесных массивах, чтобы развить наступление со стороны Купянска.

Ранее председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что России выгодна любая отсрочка наступления ВСУ. По его словам, пока идет затишье, российские войска «потрепают» оставшиеся силы Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

