В ЛНР заявили, что Запад ищет альтернативные пути снабжения Киева

«Обострилась борьба за логистику по снабжению группировки украинского режима», - приводит его слова РИА Новости.

Мирошник отметил, что военные формирования Украины на три четверти зависят от западного снабжения техникой и боеприпасами. Он также указал, что на сегодняшний день ремонт техники и рекрутирование наемников активно ведется за пределами Украины, главным образом в странах Восточной Европы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уничтожение инфраструктуры Украины является самым действенным способом для того, чтобы прекратился ремонт вооружения и техники, при этом также начинаются проблемы с поставками вооружений Киеву.

