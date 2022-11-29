В ЛНР заявили, что Запад ищет альтернативные пути снабжения Киева
Запад активно ищет альтернативные пути снабжения военных Украины из-за нанесения ударов по энергосистеме страны и перебоев в железнодорожном сообщении. Об этом сообщил экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
«Обострилась борьба за логистику по снабжению группировки украинского режима», - приводит его слова РИА Новости.
Мирошник отметил, что военные формирования Украины на три четверти зависят от западного снабжения техникой и боеприпасами. Он также указал, что на сегодняшний день ремонт техники и рекрутирование наемников активно ведется за пределами Украины, главным образом в странах Восточной Европы.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что уничтожение инфраструктуры Украины является самым действенным способом для того, чтобы прекратился ремонт вооружения и техники, при этом также начинаются проблемы с поставками вооружений Киеву.
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