В ЛНР заявили, что ВСУ пытаются прорвать линию обороны у Кременной

Украинская армия пытается прорвать линию обороны российских войск на Кременском направлении в ДНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его информации, за день со стороны украинских военных может быть предпринято до пяти атак, несмотря на потери ВСУ.

Также, по его словам, Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп в Донбассе. Он отметил, что за неделю по сравнению с предыдущей наблюдается практически двукратное увеличение такой деятельности в регионе.