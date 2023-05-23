В ЛНР заявили, что ВСУ пытаются прорвать линию обороны у Кременной
Украинская армия пытается прорвать линию обороны российских войск на Кременском направлении в ДНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его информации, за день со стороны украинских военных может быть предпринято до пяти атак, несмотря на потери ВСУ.
Также, по его словам, Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп в Донбассе. Он отметил, что за неделю по сравнению с предыдущей наблюдается практически двукратное увеличение такой деятельности в регионе.
Он также сообщил, что украинские военные начали более интенсивно использовать беспилотники на Краснолиманском направлении. По словам офицера, применение таких аппаратов увеличилось на участке Кременная - Сватово.
Ранее эксперт сообщил, что ВСУ начали использовать на Краснолиманском направлении практику «кочующих минометов», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru