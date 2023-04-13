В ЛНР заявили, что Вашингтон гонит ВСУ «на убой»
Власти США требуют начать контрнаступление ВСУ ради политических дивидендов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший глава представительства Луганской республики в России Родион Мирошник.
Дипломат считает, что администрации Белого дома нужны успехи ВСУ, чтобы отчитаться за потраченные на Украину десятки миллиардов долларов. Киев в контрнаступлении не заинтересован, уверен Мирошник.
«Гонят сейчас на убой украинские вооруженные формирования», - сказал он.
По его мнению, украинские власти стараются оттянуть наступление. Дипломат напомнил, что из Киева регулярно звучат заявления о нехватке вооружений для активных действий.
Он выразил уверенность, что контрнаступление закончится поражением ВСУ.
Украинская армия, вероятно, начнет наступление летом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он заявил о нехватке вооружений и призвал Запад поставить больше техники и снарядов, пишет «Радиоточка НСН».
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