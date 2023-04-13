Дипломат считает, что администрации Белого дома нужны успехи ВСУ, чтобы отчитаться за потраченные на Украину десятки миллиардов долларов. Киев в контрнаступлении не заинтересован, уверен Мирошник.

«Гонят сейчас на убой украинские вооруженные формирования», - сказал он.

По его мнению, украинские власти стараются оттянуть наступление. Дипломат напомнил, что из Киева регулярно звучат заявления о нехватке вооружений для активных действий.

Он выразил уверенность, что контрнаступление закончится поражением ВСУ.

Украинская армия, вероятно, начнет наступление летом, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он заявил о нехватке вооружений и призвал Запад поставить больше техники и снарядов, пишет «Радиоточка НСН».

