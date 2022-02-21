В ЛНР заявили, что обстановка у линии соприкосновения продолжает обостряться
Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе продолжает обостряться. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, вооружение, которое запрещено, применяется повсеместно. Филипоненко отметил, что каждый день на территории республики разрываются снаряды крупнокалиберной артиллерии Украины.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
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