В ЛНР заявили, что обстановка у линии соприкосновения продолжает обостряться

Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе продолжает обостряться. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В ДНР сообщили о самоподрыве украинского диверсанта

По его словам, вооружение, которое запрещено, применяется повсеместно. Филипоненко отметил, что каждый день на территории республики разрываются снаряды крупнокалиберной артиллерии Украины.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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Фото: facebook.com/UkrainianLandForces
ТЕГИ:УкраинаДонбасс
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