В ЛНР сообщили о доставке американских и британских вооружений на позиции ВСУ

По словам представителя оборонного ведомства, в связи с этим командование украинской армии передислоцирует в регион личный состав, который обучен применению этих ПТРК.

Накануне в ЛНР сообщили об обнаружении бронетехники ВСУ в двух населенных пунктах Донбасса, подконтрольных Киеву.

