В ЛНР сообщили о доставке американских и британских вооружений на позиции ВСУ
Большая часть противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW, и NLAW, полученных Киевом от США и Великобритании, доставлены на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
По словам представителя оборонного ведомства, в связи с этим командование украинской армии передислоцирует в регион личный состав, который обучен применению этих ПТРК.
Накануне в ЛНР сообщили об обнаружении бронетехники ВСУ в двух населенных пунктах Донбасса, подконтрольных Киеву.
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