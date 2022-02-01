В ЛНР снова ввели комендантский час

Ранее Пасечник своим указом приостановил действие режима комендантского часа на территории ЛНР за исключением Кировска, Первомайска и Славяносербского района с 1 августа до 1 октября, а позже продлил отмену до 1 февраля.

Между тем, накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил комендантский час с вечера пятницы и по выходным дням до 31 декабря этого года.

Ранее на брифинге замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что республика оставляет за собой право обратиться к России и другим странам за военной помощью, если Запад продолжит поставки оружия Киеву.

