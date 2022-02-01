В ЛНР снова ввели комендантский час
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел с 1 февраля действие комендантского часа на территории республики. Об этом сообщает агентство «Луганскфинормцентр» со ссылкой на указ главы республики.
Ранее Пасечник своим указом приостановил действие режима комендантского часа на территории ЛНР за исключением Кировска, Первомайска и Славяносербского района с 1 августа до 1 октября, а позже продлил отмену до 1 февраля.
Между тем, накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил комендантский час с вечера пятницы и по выходным дням до 31 декабря этого года.
Ранее на брифинге замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что республика оставляет за собой право обратиться к России и другим странам за военной помощью, если Запад продолжит поставки оружия Киеву.
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