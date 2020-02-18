В ЛНР рассказали о прибытии ОБСЕ в район боестолкновения

Вооруженные силы Украины прекратили обстрел поселка Голубовское в ЛНР лишь после прибытия в район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает ТАСС.

«Отреагировав на наше обращение, международные наблюдатели из состава СММ ОБСЕ в настоящее время ведут мониторинг ситуации в районе населенного пункта Голубовское», - заявил он.

По словам Осадчего, именно украинская сторона спровоцировала перестрелку. При этом официальный Киев обвинил в том, что именно ополченцы ЛНР начали наступление.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР, сейчас в районе боестолкновения ведется обследование международными наблюдателями с использованием беспилотников.

Ранее в ЛНР сообщили, что к столкновению привела попытка прорыва диверсионной группы ВСУ, которая подорвалась на минном поле. Для прикрытия эвакуации погибших и раненных, украинцы открыли огонь.



