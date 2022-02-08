В ЛНР принудительно посадили беспилотник ВСУ - корректировщик огня

Народная милиция ЛНР сумела принудительно посадить беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Украины, который выполнял функции корректировки огня. Об этом сообщил официальный представитель НМ Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Он подчеркнул, что запуск БПЛА нарушает первый пункт Комплекса дополнительных мер по соблюдению перемирия. Его положения прямо запрещают использование любых беспилотников для проведения разведки и корректировки артиллерийского огня.

После запуска аппарата «Лелека-100» в ЛНР зафиксировали с украинской стороны выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24 отдельной механизированной бригады ВСУ и приведение в готовность к обстрелу минометного взвода в окрестностях села Новоалександровка.

В результате принудительной посадки БПЛА угроза нанесения артиллерийского удара по территории ЛНР была снята.

