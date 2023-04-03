В ЛНР от обстрелов ВСУ погибли 32 человека с начала года

С начала года 32 мирных жителя стали жертвами обстрелов ВСУ, сообщили в СЦКК.

Было зафиксировано 67 обстрелов со стороны украинских военных по 32 поселкам ЛНР. В результате погибли 32 человека, из них два ребенка, 94 получили ранения.

Также в СЦКК сообщили, что с января по март украинские войска выпустили по ЛНР 112 ракет из РСЗО HIMARS, а также применяли ракеты «Град», ударные беспилотники.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска (Бахмут) подняли российский флаг, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

