В ЛНР от обстрелов ВСУ погибли 32 человека с начала года

С начала года 32 мирных жителя стали жертвами обстрелов ВСУ, сообщили в СЦКК.

Было зафиксировано 67 обстрелов со стороны украинских военных по 32 поселкам ЛНР. В результате погибли 32 человека, из них два ребенка, 94 получили ранения.

Также в СЦКК сообщили, что с января по март украинские войска выпустили по ЛНР 112 ракет из РСЗО HIMARS, а также применяли ракеты «Град», ударные беспилотники.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что над администрацией Артемовска (Бахмут) подняли российский флаг, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияЛНР

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