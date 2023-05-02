В Крыму призвали освободить Одессу от оккупации

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за освобождение Одессы от «нацистской оккупации». Об этом он написал в своем Telegram-канале в 9-ю годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов.

По его словам, установить виновников и подлинное количество жертв можно будет только после «освобождения города».

«Вернуть Одессу и Николаев»: В России озвучивают варианты завершения СВО

Ранее Константинов высказался об итогах СВО, отметив, что на присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей «возвращение Новороссии не закончено». По его мнению, России необходимо также вернуть территории северного Причерноморья. Парламентарий подчеркнул, что Николаевская и Одесская области в составе России гарантируют стратегическую безопасность, а также дадут преимущество на Черном море, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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