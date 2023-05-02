В Крыму призвали освободить Одессу от оккупации

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за освобождение Одессы от «нацистской оккупации». Об этом он написал в своем Telegram-канале в 9-ю годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов.

По его словам, установить виновников и подлинное количество жертв можно будет только после «освобождения города».